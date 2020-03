Moins de donneurs présentés en 2019 aux sept collectes de l’Association pour le don du sang bénévole de Chalon  

L’Association pour le don du sang bénévole de Chalon, qui a tenu son assemblée générale ce mardi au Clos Bourguignon, a connu une année 2019 mi figue-mi raisin.

Donneurs présentés : 582. Nouveaux donneurs : 99. Le bilan des activités 2019 dévoilé mardi soir par Anne Maréchal, secrétaire de l’Association pour le don du sang bénévole de Chalon, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, a fait apparaître une baisse importante des donneurs présentés par rapport à l’exercice précédent. En 2018 ils avaient été en effet 708. Néanmoins deux rendez-vous, à savoir Mon sang pour les autres en mars avec 186 donneurs présentés et la Journée mondiale des donneurs de sang en juin avec 150 donneurs présentés, ont permis de sauver les meubles. En revanche, le nombre des nouveaux donneurs ne varie guère, puisqu’il était de 100 en 2018. Pour expliquer cette baisse des donneurs présentés les responsables de l’association mettent en avant le changement de jour et d’heure : le mercredi, jour souhaité par l’EFS (Etablissement français du sang) semble moins bien convenir aux donneurs chalonnais. A ce propos, Marie-Claire Myat, présidente de l’Union départementale, a recommandé aux membres présents de ne pas céder au découragement.

Encore sept collectes en 2020

Comme l’an passé, l’association organise en 2020 sept collectes. Outre celle qui a eu lieu le 15 janvier dernier, six autres sont prévues. Le 4 avril à l’hôtel de ville dans le cadre de Mon sang pour les autres, le 13 juin à l’Espace des Arts dans le cadre de la Journée mondiale des donneurs de sang ainsi que les 29 juillet, 19 septembre et 25 novembre au Clos Bourguignon. Dans son rapport moral, le président Jean-Pierre Guittard, après avoir remercié la Ville de Chalon de son soutien, a notamment souligné que depuis plusieurs années un gros travail avait été effectué par ses membres pour que l’association soit connue et reconnue. Rappelant sa participation au Forum de la vie associative et sportive, à la campagne Octobre Rose, à la Nuit du Rameur, et il y a quelques jours au 100e Carnaval de Chalon, où elle a obtenu un prix d’excellence mérité.

L’assemblée générale, à laquelle assistaient des représentants de la plupart des amicales voisines, a été l’occasion de nommer les nouveaux membres du conseil d’administration. Ont ainsi été réélus Joëlle Canciani, Jean-Pierre Guittard, Jacqueline Lhoiry, Christian Maison, Anne Maréchal, Jean-Paul Petiot, Annick Reviron, et Marc Thiebault et élus Michèle Cantoni et Anna D’Elia.

Une présentation du Rotary, partenaire de Mon sang pour les autres

Depuis 2017, chaque printemps, l’association organise une collecte en partenariat avec les rotary-clubs Chalon Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent et avec le club Inner Wheel de Chalon. A la demande du président Jean-Pierre Guittard, Patrice Di Ilio, coordinateur de l’action Mon sang pour les autres, a présenté le Rotary. Fondé en 1905 par l’avocat américain Paul Harris, le Rotary est une organisation internationale, dont la devise est « Servir d’abord », et qui compte dans le monde quelque 1 200 000 membres, dont 36 000 membres en France. Le rotarien de Chalon Bourgogne-Niépce a indiqué que le Rotary était ainsi à l’initiative de la presque totale éradication de la polio. A Chalon il existe donc deux clubs regroupant au total environ 80 membres et qui tout au long de l’année réalisent des actions éducatives, humanitaires et de proximité.

Il manque de médecins

Conviée à prendre la parole, Marie-Claire Myat a également évoqué la suppression de collectes - en 2019 il y en a eu onze en Saône-et-Loire - par manque de médecins. Les quatre médecins de Chalon (deux à temps plein et deux à temps partiel) sont obligés de se déplacer dans tout le département. Les médecins manquant vont être remplacés par des infirmières formées mais cela va prendre encore de nombreux mois et le remplacement ne devrait pas être effectif avant fin 2021. La présidente de l’UD 71 a aussi fait remarquer que depuis octobre 2019 il n’y avait plus de prélèvements sur poche sèche. Et enfin de rappeler que le congrès départemental aura lieu le 4 avril à Gueugnon et la Journée découverte le 7 juin à Saint-Gengoux-le-National.

Il ne restait plus qu’à distinguer deux membres de l’association pour leurs longues années de bénévolat passées au service du don du sang. Annick Reviron est devenue officier du Mérite du Sang alors que Marc Thiebault a été fait chevalier. Les médailles ayant été remises par l’ancien président de l’Union départementale Gilbert Maréchal, lui-même grand officier de l’ordre.

Gabriel-Henri THEULOT