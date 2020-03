Retour sur le ciné-débat de vendredi au siège de la Fédération du PCF 71 à l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes

À l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, qui a lieu ce dimanche, la section du Parti Communiste Français du Grand Chalon organisait, vendredi, un ciné-débat avec la projection d'un documentaire. Retour sur la soirée avec Info Chalon.

Dans le cadre de la journée du 8 mars, la Journée Internationale des droits des femmes, la section PCF du Grand Chalon organisait un ciné-débat avec la projection du documentaire réalisé par Anne Gintzburger,«Des femmes en colère» (2019).



La réalisatrice, qui travaille depuis depuis plusieurs années sur la parole des femmes, que ce soit les femmes agricultrices dans le Calvados ou les femmes ouvrières de l'industrie du textile des Vosges, a suivi pendant 6 mois ces «femmes en jaune», ces manifestantes ayant investi tous les ronds-points de France afin de partager leur colère, pour une série de documentaires* diffusés sur France 3.



Pour ce faire, elle a côtoyé Lydie, Fatima, Fanny, Sabrina, Marie et leurs camarades Gilets Jaunes de Montchanin, Marmagne et à Montceau-les-Mines, sur les ronds-points Jeanne Rose et du Magny.



Autant de portraits touchants de ses femmes courageuses qui relèvent la tête comme une seule femme pour défendre l'avenir de leurs enfants, leurs dignités et faire entendre la voix de toutes ces familles précairesdans ce Bassin minier marqué par des années de crise. Elles témoignent des inégalités qui progressent. Si au départ, elles manifestent de leur désarroi, au fur et à mesure que la mobilisation fait tâche d'huile, parlant sans détour de leurs difficultés, celles qui demandaient plus de justice sociale, découvrent qu'elles ne sont plus seules.



Émouvant et instructif, «Des femmes en colère», documentaire sans curiosité malsaine, est vraiment intéressant car il s'intéresse au mouvement des Gilets jaunes du point de vue de ces femmes avec leurs forces et leurs failles.



La projection avait lieu vendredi, à 19 heures 30, au siège de la Fédération du PCF de Saône-et-Loire (PCF 71), 30 Rue Théodore de Foudras, à Chalon-sur-Saône.



Le débat, animé conjointement par Fabienne Vermorel et Jean-Michel De Almeida, respectivement co-trésorière et co-secrétaire de la section locale du PCF, qui suivit la projection du documentaire avait pour thème: L'égalité salariale, comment y parvenir?



Une des protagonistes de cette production Chasseur d'étoiles avec la participation de France Télévisions France 3 Bourgogne Franche-Comté, Sabrina de Araujo, cette Gilet Jaune du Magny est une mère courageuse qui se bat pour donner toutes ses chances à ses enfants, elle est actuellement présidente de l'association Les Colibris entraide et solidarité et membre de la liste «Montchanin Alternative» avec Frédéric Marascia, était invitée pour le débat.



Étaient notamment présents Florence Folleat, 2ème sur la liste «Châtenoy pour la transition» de Pascal Legoux, Dolorès Arnao, co-trésorière de la section locale du PCF, et Alexandre Bessot, co-secrétaire de la section locale du PCF, pour ne citer qu'eux.

* Les autres documentaires sont «La Marche des femmes», «Les Femmes du rond-point» et «Toutes solidaires».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati