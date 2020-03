MUNICIPALES - La liste «Bien Vivre à Chalon» célébrait les femmes ce dimanche matin

À l'occasion de la Journée Internationale des droits de la femme, la liste conduite par Mourad Laoues, «Bien Vivre à Chalon», était à l'entrée de la Grande Rue, ce dimanche matin. Et à occasion exceptionnelle, tract exceptionnel! En effet, la liste citoyenne et écologiste offrait un tract qui contenait des graines de fleurs mellifères. Plus de détails avec Info Chalon.