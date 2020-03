Ce soir «Un Jour si blanc» au Mégarama Axel

Ce lundi soir, en prélude au Festival Chefs Op' en lumière, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «Un Jour si blanc» deuxième long-métrage d'Hlynur Pálmason, un thriller islandais qui nous narre la quête de vérité d'un commissaire de police dont la femme est récemment décédée. Plus de détails avec Info Chalon.

En prélude au Festival Chefs Op' en lumière, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, vous donne rendez-vous ce soir, à 19 heures et 21 heures, au Mégarama Axel, pour la projection de «Un Jour si blanc», 2ème long-métrage du cinéaste islandais, Hlynur Pálmason.



Synopsis:Dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l'obsession. Celle-ci s'intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour inconditionnel.



Avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir et Hilmir Snær Guðnason.



Après le très beau «Winter Brothers» (2017), Hlynur Pálmason continue de faire sa place avec ce thriller qui nous narre la quête de vérité d'un commissaire de police dont la femme est récemment décédée.



Un drame intrigant aux allures de film pré-apocalyptique autour de cette âme torturée au milieu de cette singulière nature islandaise avec ces immensités balayées par le vent, la neige, la pluie, la beauté brute et brutale de paysages arrachés au brouillard.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.



(Crédits photos : © Urban Distribution)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati