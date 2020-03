Plantation de végétaux du mur végétalisé rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône

21 élèves de CE1-CP participent activement à cet événement

C’est dans le cadre de l’appel à projet créé en 2018 « A vous d’Inventer la Ville » piloté par le service de la Démocratie Locale que le projet de végétalisation du mur situé rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône a été réalisé suite à la demande des chalonnais du quartier Saint-Laurent (idée de Madame Sandrine Dumas).

Ce lundi matin à 10 heures, 21 enfants des classes de CE1-CP de l'Ecole Primaire Rives de Saône en compagnie de leurs institutrices Karine et Corine et sur les conseils d’Aurélien Defosse, Chef des Espaces Verts, assisté de Bruno Cottier, ont procédé à la plantation de plusieurs plantes grimpantes (Clématites, Passiflores et Jasmin étoilé) et de fleurs (pensées chalonnaises).

Pour la réalisation de cette plantation, des travaux avaient été réalisés préalablement en février par la société ‘Paysage 2000’ pour un coût de 9663 euros afin de faire un câblage au mur, l’arrachage des vieux végétaux existants, la création d’une fosse, l’apport d’un volume de terre végétale…

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’opération « A vous d’Inventer la Ville » parmi 13 autres : Aubépins, complément d’aménagement du théâtre de verdure derrière la Maison de Quartier ; Bellevue, végétalisation au niveau du sens giratoire vers la rue du Lieutenant Chauveau ; Boucicaut, extension d’une aire de jeux derrière le monument de la résistance…

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône assisté de nombreux élus chalonnais.

