Travaux de réaménagement au restaurant « La Traviata »

A la pizzéria « La Traviata », tout est fait maison principalement avec des produits 100% italiens. Cette pizzéria reste la référence des chalonnais et grands chalonnais pour la qualité de sa cuisine traditionnelle italienne. Vous aussi venez déguster de savoureuses pizze et de nombreuses autres spécialités!

Dernièrement, ce restaurant a fait l’objet de travaux de réaménagement décidés par les propriétaires Jérôme Bossu et de Céline Duthion. Dans un style épuré mais cosy, passez un agréable moment dans une ambiance romantique qui rappelle tout le charme de l’Italie.

La Traviata 5 et 7 rue Saint Georges à Chalon-sur-Saône, ouverture du mardi au samedi (midi et soir) et dimanche soir. Service jusqu’à 22 heures 30 la semaine et dimanche, 23 heures le vendredi et le samedi uniquement. Réservation, tél au 03 85 48 91 39.

