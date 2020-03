Cyril Bataille, ingénieur en informatique, change de vocation et se lance dans l’ouverture d’une micro-brasserie à Chalon-Sur-Saône

Originaire du Nord et Chalonnais depuis presque 5 ans, Cyril Bataille (ingénieur en informatique de formation) se lance dans un changement de vie pour retrouver ses racines et se rapprocher de sa culture du Nord en ouvrant une micro-brasserie dans la rue de la Citadelle à Chalon-Sur-Saône. L’objectif : Ouvrir un établissement chaleureux pour partager la culture de la bière avec l’ensemble des chalonnais et des bourguignons.

Cyril Bataille est brasseur amateur depuis plusieurs mois et il a grandi dans le Nord à quelques kilomètres de la Belgique. La région, très influencée par le pays voisin, possède une culture de la Bière très forte et nombreuses sont les bières savoureuses brassées dans la région.

Depuis son arrivée en Bourgogne en 2015, il souhaite retrouver un peu de sa culture en Bourgogne, région du vin.

Du Nord, Cyril y apporte également les houblons qu’il fait pousser dans le jardin de ses parents pour maîtriser presque tous les ingrédients et toute la chaîne de production de la bière.

Après de nombreux brassins et une réception très positive autour de lui, l’idée de commercialiser sa bière commence alors à faire son chemin. Le partage étant un élément important du projet de Cyril, il souhaite ouvrir un lieu chaleureux pour déguster la bière en passant un bon moment : une micro-brasserie avec Tap Room.

Mais qu’est-ce qu’une micro-brasserie avec Tap Room ?

Une microbrasserie est un établissement qui produit et commercialise ses propres bières en cherchant à respecter le côté traditionnel et local de la production et de la vente de la bière.

La Tap Room est un espace de dégustation dans une microbrasserie dans lequel sont proposées les bières de la brasserie à la pression (présence de tireuse à bière).

L’établissement est actuellement en cours de travaux et se situe au 23 rue de la Citadelle à Chalon-Sur-Saône.

Pour financer l’ouverture de son espace Tap Room, Cyril a récemment lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Miimosa où il espère obtenir le maximum d’aides pour proposer toujours plus de bières à la dégustation. Lien : https://www.miimosa.com/fr/projects/ouverture-de-la-brasserie-mib-a-chalon-sur-saone

Et la date d’ouverture ?

Si tout se passe bien, ouverture au début de l’été !