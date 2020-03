CORONAVIRUS - Avis aux lecteurs d'info-chalon.com

A toutes celles et ceux qui ont besoin d'un relai, par l'intermédiaire d'info-chalon.com. Vous souhaitez un coup de main (pardon un coup de manche.. bref on avisera !), une mise en relation, un service... tout ceux à quoi vous pensez, n'hésitez pas à faire appel à nos services. L'heure est à l'entraide, à la solidarité. Info-chalon.com publiera gratuitement et en temps réel, toutes les informations nécessaires à notre vivre-ensemble, face à cette situation. Vous pouvez nous contacter à [email protected]. Prenez soin de vous et restons confiants face à cette adversité !

Laurent Guillaumé