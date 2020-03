MUNICIPALES - La réaction d'Isabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon

Les chalonnaises et les chalonnais se sont exprimés. J’adresse mes félicitations républicaines au Maire nouvellement élu ainsi qu’à son équipe. Nous ne pouvons évidemment que regretter l’abstention grandissante d’élection en élection et encore plus aujourd’hui. Ne nous y trompons pas, les conditions même extraordinaires liées au Covid 19 n’expliquent pas tout. C’est triste pour l’expression démocratique. Cependant, cela doit collectivement nous interroger, surtout ceux qui ont été majoritairement choisis par les 36,5% de votants qui se sont déplacés aux urnes.

Au nom de « Chaque jour, Chalon ! », je souhaite le meilleur pour notre ville. Pensons toujours que nous y vivons, ensemble.

Isabelle DECHAUME

Tête de liste "Chaque jour, Chalon !"