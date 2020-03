CORONAVIRUS - 150 contraventions dressées en 24h à Chalon sur Saône !

Face à une somme d'inconscients, l'heure à la répression... et fort heureusement !

Finalement, on ne sait pas trop comment le dire ! Ne sortez pas de chez vous... en dehors d'une demi-heure à une heure par jour afin de faire vos courses ou pour vous dégourdir les jambes. Seuls les gestes barrières permettront de stoper l'épidémie ! Rappelons qu'il n'existe aucun médicament, ni vaccin face à ce virus ! Alors celles et ceux qui considèrent que le confinement et le beau temps sont les atouts idéals pour se balader en amoureux, rentrez chez vous ! En l'espace de 24h, 150 PV ont été dressés à Chalon sur Saône et disons-le franchement le montant facturé n'est pas encore assez élevé ! Gilles Platret a tenu à tirer la sonnette d'alarme en interdisant plusieurs lieux publics chalonnais faute aux inconscients en tout genre.

"Je tire la sonnette d’alarme !

Nous devons collectivement, par tous les moyens, empêcher la propagation du virus, dont le mal est en train de s’étendre.

Les infractions aux règles du confinement ou leur contournement sont beaucoup trop nombreux. En 24 heures, les polices nationale et municipale de Chalon ont dû dresser 150 contraventions.