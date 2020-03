Les gestes de solidarité avec les soignants se multiplient sur le Chalonnais

Et c'est tant mieux ! Le système D, celui qui caractérise le plus les Français est à l'oeuvre !

Disons-le franchement, face au marasme de la situation inédite, les Français ont le sens de la solidarité et ils le démontrent chaque jour qui passe. Les dons de matériels se sont multipliés ces derniers jours, en attendant les livraisons promises par l'Etat. Les Chalonnais ont usé de système D et de belles solidarité ont été mises en oeuvre. Des dizaines de commerçants, d'industriels, d'artisans ou de simples anonymes ont apporté tout ce qu'ils pouvaient afin de donner un minimum de confort au personnel soignant. Et il en manque encore ! Les EHPAD mais aussi toutes les structures accueillant des handicapés par exemple font face à la même problématique que l'hôpital public..alors n'hésitez pas !

Si vous souhaitez faire un don, merci d’envoyer un mail à :

[email protected]

Une personne vous contactera ultérieurement pour venir récupérer ces consommables directement chez vous.