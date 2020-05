CONFINEMENT - Mobile Center rue de Belfort à Chalon poursuit ses interventions à domicile pour les plus vulnérables

Mobile Center

13 Rue de Belfort à Chalon Sur Saône

RÉPARATION SMARTPHONES TABLETTES TOUTES MARQUES* - VENTES MOBILES NEUFS - ACCESSOIRES.





En cette période de confinement et après le 11 mai nous continuerons à nous déplacer chez les personnes les plus vulnérables pour récupérer leurs appareils (smartphones & tablettes)



Par mesure de précaution et éviter une conversation face à face, les diagnostics des pannes et devis seront exclusivement données par téléphone au 0767003233 - 0983037294

Service de déplacement totalement gratuit

Diagnostics et devis gratuits

Les gestes barrières respectés

Les appareils désinfectés avant et après







horaires :



Lundi : jusqu’à juillet 2020: SUR RDV

Mardi au vendredi : 09H30-12H / 14H-18H30

Samedi : 09H30-18H00.



Pour les fidèles des colis, Mondial Relay reprend ses activités à partir du mardi 12 mai.



À bientôt

L’équipe Mobile Center