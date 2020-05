Info-Chalon donne la parole aux Présidents des clubs sportifs chalonnais suite au confinement et au déconfinement : aujourd’hui, Bruno Girard, Président du club de ‘La Boule d’Or Chalonnaise’

A suivre très prochainement, les interviews des présidents des clubs sportifs du bassin chalonnais

Info-chalon a interviewé Bruno Girard Président du club de la Boule d’Or

Comment a été vécu le confinement par les sportifs de votre club ?

Le confinement a été vécu comme une privation pour la pratique de notre sport, de même pour nos rencontres conviviales dans notre clos.

En tant que Président qu’avez-vous eu à apporter comme réponses pendant le confinement à vos licenciés et quelles relations avez-vous eu avec eux ?

Nos licenciés ont plutôt un âge avancé et sont donc plus vulnérables lors de cette pandémie. Les contacts par téléphone se sont multipliés et les discussions étaient surtout axées sur le respect de chacun à bien prendre au sérieux les directives des autorités.

Quelles ont été les questions récurrentes et les problématiques auxquelles votre club a dû s’adapter lors du confinement ?

Nombreux sont les amis qui ont voulu parler du drame qu’a vécu la famille Gonnet. Nous regrettons de ne pas avoir pu rendre un dernier hommage à notre ami Daniel le jour de ses obsèques.

Qu’est-ce que le confinement a engendré au point de vue sportif à votre club (classement, catégorie, promotion, montée etc…) ?

L’annulation des championnats de France, en simple, doublette, quadrette vétérans, AS 3ème et 4ème division. Nous avons du annuler 6 rencontres qui devaient avoir lieu dans notre clos, dont une avec nos amis de Cras dans l’Ain, une avec les amis de Clarens en Suisse et une avec les anciens du Racing Club Chalonnais

A combien estimez-vous les pertes pécuniaires de votre club à cause du Covid 19 et suite à l’annulation de toutes les rencontres sportives ?

L’annulation de toutes ces rencontres et la fermeture de notre lieu de vie, de jeu, laisse prévoir une perte financière sur l’exercice de 2000 €

Comment entrevoyez-vous le déconfinement ?

Nous sommes impatients du plaisir que nos retrouvailles vont nous procurer même si nous ne pourrons pas pratiquer notre sport dans un premier temps puisque nous devrons respecter les règles de distanciation.

Etes-vous pour ou contre le déconfinement et pourquoi ?

Nous sommes pour le déconfinement, à condition de continuer à respecter l’ensemble des consignes sanitaires tout en retrouvant davantage de liberté dans nos déplacements sans à avoir à se justifier.

Dés lors qu’il sera mis en place quelles seront les prérogatives de votre club ?

Dans l’attente d’un déconfinement total nous permettant de pratiquer notre activité sportive, ce qui est souhaité par tous nos licenciés, nous pourrons alors, reprendre du plaisir dans la pratique du sport boule (lyonnaise) et enfin nous retrouver ensemble sans contraintes.

J.P.B