Une belle histoire à Chalon sur Saône en plein de coeur du confinement

Merci à Agnès, fidèle lectrice d'info-chalon.com pour son coup de coeur. "Je me permets de vous écrire pour vous raconter ce qui m'est arrivé grâce au confinement. Deux pigeons ramier sont venus faire leur nid sur mon balcon dans un bac de fleurs où étaient plantés géraniums et œillets d'Inde. Un puis deux œufs sont apparus. Ils ont été couvés pendant 17 jours et dimanche dernier j'ai découvert deux petits bébés.

Je les ai appelés Pioupiou et Chouchou les bébés du confinement". Notre fidèle lectrice reconnaît que sans le confinement, elle n'aurait pu assister à ce spectacle de Mère Nature... un petit plaisir qu'elle voulait partager avec les lecteurs d'info-chalon.com.