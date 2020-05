Nouveau commerce : « Vanessa de mèche avec vous », le salon de coiffure mixte où votre visage et votre coiffure sont mis en valeur par une coiffeuse professionnelle !

Le clin d’œil info-chalon.com

Le salon de coiffure mixte « Vanessa de mèche avec vous », situé au 7 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, est spécialisé en visagiste homme et femme mais aussi en relooking. Découvrez un maitre coiffeur qui maitrise aussi bien les techniques de coupe et les couleurs tendances!

Dans ce salon de coiffure, Vanessa, installée à son compte depuis le 11 mai 2020, saura vous conseiller sur les coupes et les couleurs adaptées à la forme de votre visage. Son salon, très bien agencé dispose d’un espace homme et femme.

Coiffeuse professionnelle depuis plus de 16 ans, technicienne de la coupe et des couleurs tendances, elle saura vous donner du style selon vos envies. Les produits phares utilisés et proposés à la vente correspondent à plusieurs gammes de produits : Les marques « Matrix » pour les colorations mais aussi L’Oréal, Revlon, Eyrian ainsi que Fleur, produit sans ammoniaque car dans le salon de Vanessa, rien n’est laissé au hasard.

Salon « Vanessa de mèche avec vous » 7 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, ouvert non-stop le lundi de 9 H 30 à 18 heures, le mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 18 H 30 et le samedi de 8 à 17 heures (fermé le mercredi et dimanche).

Rendez-vous au : Tél 03 85 48 41 34

J.P.B