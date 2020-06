Reprise sous haute vigilance au Collège Saint Dominique à Chalon sur Saône

Toute l'équipe encadrante de l'établissement était sur le pied de guerre ce jeudi matin pour les premiers retours d'élèves.

Appliquer à la lettre le protocole d'accueil, contacter les parents, relancer les parents .. les dernières semaines auront été fastidieuses du côté de l'équipe pilotée par Jean-Pascal Troubat, chef d'établissement. Alors ce jeudi, jour de rentrée pour quelques 40 % des élèves inscrits en 6e et 5e, l'heure était à la vérification du moindre détail. Compte tenu des modalités organisationnelles au sein des classes, il n'était pas question de déroger à l'absence d'inscriptions préalables. Nombre d'élèves réduits par classe, masque obligatoire à raison de trois par élèves par jour, présence au collège seulement les lundi et jeudi.. la reprise s'est faite en douceur pour les élèves et les parents désireux de reprendre le chemin de l'établissement et préparer sereinement les vacances d'été et surtout la grande reprise de septembre, en croisant les doigts que d'ici là les protocoles soient levés.

L.G