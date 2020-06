Soupe Populaire : Une situation sociale catastrophique pour les plus démunis

L’appel lancé par Christophe Joyard, bénévole à la soupe Populaire !

« Aujourd’hui, je suis encore sur le marché place de L’Hôtel de Ville pour signaler aux chalonnaises et aux chalonnais que face à l’aggravation de la situation de certaines familles, nous serons désormais présents sur le marché de façon permanente sur l’année complète afin de collecter des dons et des produits alimentaires pour subvenir aux besoins des plus démunis. Le but étant de pallier la situation actuelle et pouvoir faire régulièrement une distribution de colis alimentaires pour certaines familles qui sont dans le besoin ! ».

Vous aussi, tous les mercredis matin, venez participer à ce grand élan de solidarité en effectuant un don ou en déposant des denrées alimentaires !

J.P.B