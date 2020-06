Pith et Thierry auront le plaisir de vous accueillir au rayon pêche lors de l’ouverture de « Sport & Nature » votre référent pêche et cycles à Chalon/Saône !

« 37 ans d’expérience dans la vente du matériel de pêche et 56 ans et demi ! » dit Pith avec le sourire. « 25 ans d’expérience dans le même domaine au même endroit en ce qui me concerne ! » dit Thierry. Ces 2 là ont passé une grande partie de leur vie professionnelle au magasin « Multipêche » à Saint-Rémy et vont encore travailler d’arrache-pied tout le week-end afin de terminer l’installation des articles pour accueillir tous les passionnés de pêche lors de l’ouverture officielle du nouveau magasin « Sport & Nature » mardi 16 juin prochain à Chalon/Saône.



(de gauche à droite) Christophe Simonneau et Philippe Dubois

L’enseigne « Sport & Nature » une Histoire d’hommes passionnés

Il y a 11 ans, Christophe Simonneau passionné de pêche et de vélo, ouvre un dépôt vente d’articles de sport « La Foire aux Sports » à Beaune. Puis c’est la rencontre avec Philippe Dubois, la naissance d’une amitié entre passionnés de sport, l’un voulant s’agrandir, l’autre souhaitant investir et s’investir : l’enseigne « Sport & Nature » voit le jour en 2015 à Beaune.

Chez Sport & Nature Chalon/Saône, les cyclistes trouveront leur bonheur tout autant que les pêcheurs !

Sport & Nature est adhérent de VELOLAND, la première coopérative européenne de magasins de cycles indépendants, ce qui lui permet de proposer à sa clientèle toutes les grandes marques du marché (Lapierre, Scott…) mais également des marques exclusives comme BULLS (VTT, VTC et Route) et Pegasus (vélos de ville, VTC), des vélos à la pointe de la technicité et au design particulièrement attrayant.

Des vélos moyen/haut de gamme, à assistance électrique ou « musculaire », tous les accessoires du cycliste et un atelier mécanique vélo.



Sport & Nature dispose d’un atelier de réparation et d’entretien du vélo, animé par des experts formés par les constructeurs de vélo, aux technologies les plus récentes.

À noter également que Sport & Nature, en coopération avec VELOLAND, organise des week-ends d’essais de vélos électriques et bien d’autres évènement tout au long de l'année, propose de la location longue durée sur 3 ans et bien d’autres services !

Mardi 16 juin 2020, Sport & Nature ouvrira donc ses portes à Chalon/Saône, zone de la Thalie, en face de Géant Casino, juste à côté de l’univers du sommeil : le vélo et la pêche de A à Z sur le chalonnais !

CJ