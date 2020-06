Maitre en philosophie, Bruno Jay vient d’écrire et de sortir son 8e ouvrage dont le but est d’expliquer à des jeunes adolescents cette philosophie qui s’appuie sur les Mythes de Platon. Un excellent cahier pour entretenir la lecture certes, mais aussi et surtout l’esprit durant les prochaines grandes vacances, voir plus !

Au prime abord on pourrait penser qu’il n’est pas concevable de faire comprendre l’esprit de la philosophie à des adolescents, parce que encore trop jeunes, surtout dans le monde d’aujourd’hui quand on sait combien d’autres attraits « virtuels » leur sont offerts ou accessibles.

Et pourtant le Docteur en Philosophie qu’est Bruno Jay a réussi à mettre en page une excellente façon d’aborder ce courant de pensée que peut offrir la Philosophie en général, mais plus particulièrement quand celle-ci s’appuie sur les Mythes du quasi fondateur de cet esprit de la Philosophie que peut être Platon, fils d’Ariston et grand admirateur de Socrate dont il était le disciple.

En écrivant ce livret de 80 pages, très facile à lire et à comprendre, Bruno Jay entraine le lecteur sur les pas d’une famille actuelle, d’un couple avec ses enfants, en vacances sur une île grecque, coupée du monde et qui décide, pour occuper ses soirées avant le sommeil réparateur, de raconter aux enfants dix Mythes de Platon, de façon ludique et pleine de réflexions communes.

Une véritable découverte de ces mythes Platoniciens qui, comme on peut le comprendre en lisant, sont le reflet d’une tradition qui allie le beau, le bon, la connaissance et le savoir, avec en arrière pensée une ouverture vers cette Lumière pouvant être la Vérité, révélée peut-être, mais à rechercher certainement. Un principe de vie qui laisse la place à des valeurs. Quelle belle transmission donnée aux hommes, et qui plus est quand l’écriture de ce livret est bien adaptée à la compréhension juvénile !

Dix Mythes qui vont de « l’Allégorie de la Caverne », une des bases mythiques de l’esprit de Platon, jusqu’au « Mythe de Theult », l’inventeur trouve-tout, en passant par le « Mythe de Poros et Penia », sorte de compromis sur l’Amour, ou encore le « Mythe de Prométhée » comme étant un cours de justice et d’équité, pour n’en citer que quelques-uns parmi les dix. Tous ces mythes sont fort bien expliqués pour éveiller la penses affective à des adolescents ou étudiants.

Un livret dont le but est de réparer l’injustice au regard de la mythologie de Platon, une mythologie qui a fonction d’ouvrir la pensée de par ce dialogue familial en l’occurrence, faisant poser des questions autour de choses qui s’opposent parfois, mais donnant suffisamment d’images pour penser, pour aider à penser et surtout de façon péremptoire.

Une véritable démarche pour faire découvrir la philosophie et les sensations mythologiques voulues par Platon pour unir l’âme et le corps humain, l’esprit et la matière. Une formation qui peut aider des jeunes en quête de sens.

JC Reynaud

Bruno Jay dédicacera son livre « Des Vacances avec Platon »

Samedi 20 juin 2020 de 16h à 18h

à la Librairie ancienne Au Gré du Van

6 rue du Blé à Chalon-sur-Saône

Prix de l’ouvrage : 10€

Publié aux Editions du Cheval Vert

dans la Collection les mythes philosophiques

adresse du site : editionsduchevalvert.fr