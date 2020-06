Virey le Grand : le restaurant PEP 71 a ouvert ses portes

Réouverture du restaurant PEP 71 situé rue de Crissey à Virey-le-Grand, depuis début juin autour de formules très raisonnables et dans les normes sanitaires imposées.

Le restaurant PEP 71 situé dans un cadre de verdure, avec un stationnement aisé, est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Il propose une cuisine de saison, à partir de produits frais et locaux, préparée sur place par l’équipe de travailleurs en situation de handicap et encadrée par deux moniteurs d’Atelier.

Le restaurant propose différentes formules de 10.90€ (formule Express’ : plat principal + thé ou expresso) à 19.90€ (menu complet : entrée, plat principal,fromage et dessert sans oublier le thé ou l’expresso). Ou encore des formules à 13.90€ (plat principal et une composante : entrée ou fromage ou dessert avec thé ou expresso) et à 17.90 € (plat principal et deux composantes à choisir entre entrée, fromage et dessert avec thé ou expresso).

Quand le temps nous le permet, il est proposé aux clients de déjeuner en terrasse . Dans les conditions actuelles un accueil est assuré en toute sécurité, dans le respect des normes sanitaires en vigueur ( distance entre les tables, gel hydroalcolique à disposition, sens de circulation…).

