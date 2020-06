Travaux de terrassement avenue de Verdun à Chalon sur Saône

Du lundi 22 juin au vendredi 10 juillet (hors aléas climatiques), la société SBTP effectuera des travaux de terrassement au niveau du carrefour formé par l’avenue de Verdun et l’avenue des Granges Forestier.

Pour permettre le déroulement en toute sécurité de ces travaux, des mesures restrictives de la circulation seront prises :

Du 22 au 26 juin :

Sur l’avenue de Verdun, dans le sens pont Jean-Richard/rue René-Cassin : les voies sélectives de direction seront successivement neutralisées par l’entreprise en fonction de ses besoins.

Du 29 juin au 3 juillet :

Rues barrées : rue du Champ Pavé puis avenue des Granges Forestier et pour le seul sens de circulation Les Chavannes/avenue de Verdun.

Dispositifs particuliers : les véhicules circulant rue du Bateau de Fer et rue Verte auront l’obligation, à leur débouché sur l’avenue des Granges Forestier ou la rue du Champ-Pavé, de circuler en direction des Chavannes.

Déviation : par la rue des Chavannes RD 19, puis avenue de Chalon et avenue de Verdun.

Du 6 au 10 juillet 2020 :

Rues barrées : avenue des Granges Forestier (côté avenue de Verdun) et rue du Champ-Pavé (côté rue des Chavannes). La voie sélective de direction de l’avenue de Verdun en direction de l’avenue des Granges Forestier sera neutralisée.

Dispositifs particuliers : les véhicules circulant rue du Bateau de Fer et rue Verte auront l’obligation, à leur débouché sur l’avenue des Granges Forestier ou la rue du Champ Pavé, de circuler en direction des Chavannes.

Déviation : côté rue de Strasbourg, par la rue des Chavannes (RD 19), puis avenue de Chalon et avenue de Verdun. Côté avenue de Verdun avec un jalonnement « accès camping et roseraie » par l’avenue de Chalon, giratoire des Orlans, avenue de Chalon et rue des Chavannes.