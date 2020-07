7e année de mandat pour Gilles Platret à la tête de Chalon sur Saône... faut-il y voir l'âge de raison ?

Rares sont les apparitions du maire de Chalon sur Saône à l'occasion de visite ministérielle... Mais ce lundi, Gilles Platret était bien au rendez-vous.

Gilles Platret nous avait habitué à refuser la représentation en présences de ministres. Mais ce lundi, autour de la venue de Jacqueline Gourault et d'Agnès Pannier-Runacher, le maire de Chalon sur Saône, a joué bien plus que le simple rôle de figurant. On aurait pu l'imaginer juste faire acte de présence sur la première étape mais le Vice-Président des Républicains a assuré son rôle jusqu'au bout, présent sur les trois points, aux côtés de Sébastien Martin. Une présence qui n'a pas échappé à quelques observations des élus de gauche, en aparté, s'étonnant de cette soudaine présence.

A moins que Gilles Platret soit victime collatérale du syndrome Castex, alors que le gouvernement entend reconquérir le coeur des territoires, en vue des élections générales de 2022. Une stratégie des territoires sur laquelle les Républicains ont commencé, à bâtir leur stratégie, eux-aussi...

Laurent Guillaumé