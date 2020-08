2 morts et 2 blessés dans un état grave - Les précisions de la Préfecture de Saône et Loire

Ce mercredi 22 juillet, à la mi-journée, plusieurs coups de feu ont éclaté dans une copropriété située plateau Saint-Jean, 1 rue du Lieutenant André à Chalon sur Saône. Un homme armé aurait tué par arme à feu un de ses voisins et gravement blessé son épouse et la fille de ce voisin. Elles ont été prises en charge par les services de secours pour être transférées, l’une au Centre Hospitalier de Dijon et l’autre à l’hôpital de Chalon-sur-Saône.

Le forcené aurait mis le feu à son appartement déclenchant une forte colonne de fumée visible de loin.

Plusieurs policiers ont été fortement incommodés par ses fumées et sont actuellement examinés. L’incendie est circonscrit. Un périmètre de sécurité a été mis en place immédiatement par la police. L’intervention du SAMU et des pompiers devrait bientôt s’achever. Dix personnes auraient été évacuées de l’immeuble pour être mises à l’abri dans un local municipal. Le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Jean-Jacques Boyer, s’est rendu personnellement sur place, en liaison avec monsieur le procureur de la République.

Merci de respecter le périmètre de sécurité. Le préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton salue le travail des policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Saône-et- Loire, des sapeurs pompiers du Service Départemental d’Incendie et Secours de Saône-et- Loire et du SAMU 71.

Photo DR - Info-chalon.com