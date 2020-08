Carnet blanc : Geoffroy BARTOSIK et Charlotte DELÊTRE se sont dit "OUI" !

Le retour en images d'info-chalon.com

Le mariage entre Geoffroy BARTOSIK et Charlotte DELÊTRE a été prononcé ce samedi en mairie de Chalon-sur-Saône par Gilles Platret. Geoffroy, 28 ans, professeur d'histoire-géographie au collège Jean Moulin à Montceau-les-Mines, s'est uni à Charlotte, 27 ans, professeur d'histoire-géographie, également, à l'ensemble scolaire Saint-Coeur à Beaune. Ils se sont rencontrés pendant leurs études en 2012 à la faculté de Lyon. Geoffroy et Charlotte, demeurant à Chalon-sur-Saône, sont tous deux passionnés de lecture et de voyage. La cérémonie religieuse a été célébrée à la cathédrale Saint-Vincent et la soirée s'est déroulée à l'abbaye de la Ferté. Nous adressons aux jeunes époux tous nos voeux de bonheur !