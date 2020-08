Reprise d’entrainement pour les rugbymans séniors du RTC (Rugby Tango Chalonnais)

Une cinquantaine de joueurs sur 64 licenciés étaient présents !

Même si Rudy Léger, l’entraineur de l’équipe sénior de rugby du RTC était encore en vacances, ses collaborateurs Stéphane Bourgeois, préparateur physique du club, Arnaud Levasseur entraineur des trois quart … avaient convoqué l’ensemble des effectifs rugbymans séniors à se présenter au stade Léo Lagrange pour la reprise d’entrainement de la nouvelle saison de rugby 2020/21 qui se profile et dont le premier match de championnat est prévu le 13 septembre avec la réception du RC Vesoul.

Lors de cette reprise d’entrainement, on pouvait constater la forte mobilisation des joueurs séniors qui vont composer l’équipe fanion puisque 48 rugbymans étaient présents à 19 heures ce mardi pour reprendre l’entrainement physique.

Si les recrues étaient présentes, on notait également la présence des juniors qui changent de catégorie pour accéder à celle de sénior.

Une reprise d’entrainement qui commençait par un petit mot de bienvenue du président du RCT, Bernard Lecuelle,

S’en suivait également la présentation du programme d’entrainement par Stéphane Bourgois.

Arnaud Levasseur, l’entraineur des trois quart de l’équipe sénior de rugby du RTC confiait à info-chalon : « Aujourd’hui, c’est la reprise du groupe sénior. Je pense qu’ils vont être une petite cinquantaine ! Ce soir, on va allier une préparation physique (passe et attitude) et ensuite trois ateliers de 20 minutes : un atelier physique, un atelier passe gestuel et gestion d’un surnombre et enfin un atelier libération balle au sol. Nous allons donc commencer tous ensemble par une séance d’échauffement et ensuite les groupes tourneront dans chacun des ateliers ! ».

Pour information : Sachez que les entrainements séniors ont été programmés le mardi, mercredi et vendredi, que plusieurs matchs amicaux de préparation sont prévus pour l’équipe A et l’équipe B : le 29 août contre Vallon de la Tour pour l’équipe A et contre Montceau-les-Mines pour l’équipe B, le 5 septembre la A et la B vont affronter Saint-Claude avant d’attaquer le championnat le 13 septembre contre le RC Vesoul.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B