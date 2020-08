Proxi-Murs de retour au Stade jusqu'à vendredi

Depuis lundi 3 août, le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône est de retour au Stade. Des activités variées sont proposées aux jeunes du quartier ainsi qu'à leurs familles. Une belle occasion de passer des moments conviviaux. Plus de détails avec Info Chalon.

Été oblige, il y a, comme qui dirait, de l'animation derrière la Maison de quartier du Stade.



En effet, le Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône, en partenariat avec le Service Prévention spécialisée, la Mission locale du Chalonnais, l'Association Chalonnaise de Football (ACF) et l'Espace des Arts, est de retour afin de permettre aux jeunes du quartier ainsi qu'à leurs familles qui n'ont pas tous la possibilité de partir en vacances de pouvoir s'évader et de passer des moments, tout en convivialité, autour de jeux divers et variés, et le tout, gratuitement.



Théo Gandrey, animateur au Sercice Jeunesse et référent Proxi-Murs pour le mois d'août, pourra compter sur Rachid Kassi, Mustapha «Mouss'» Chaouki, Abdelali Riassi et Sofiane Nachid, pour animer le quartier.



Et le moins que l'on puisse dire, est que c'est mission accomplie!



Étaient également présents aux côtés des animateurs du Service Jeunesse pouvaient également compter sur Anissa Gilot-Lagrange, médiatrice insertion à la Mission locale du Chalonnais, Sarah Verhoeven, représentant l'ACF, ici pour une initiation à la boxe, Jonathan Guéchi, médiateur social à la Maison de quartier du Stade, Driss Essabar et Farouk Bousafsfaf, de l'Espace Zoom du Grand Chalon, Clarisse Bergerot et Anna Panouillot, animatrices BAFA de la mairie de Chalon-sur-Saône.



Proxi-Murs, c'est le nom de cette initiative du Service Jeunesse, qui était déjà venu au Stade, du 6 au 10 juillet, avant de se rendre au Plateau, aux Aubépins et aux Près Saint-Jean, se poursuit jusqu'au 7 août, de 15 heures 30 à 21 heures 30.



À noter que le dernier jour, Proxi-Murs sera sur la Grande Pelouse.



La semaine prochaine, Proxi-murs s'installera à nouveau aux Aubépins, derrière l'École Romain Rolland, du 10 au 14 août, aux Prés Saint-Jean, sur le terrain de rugby, à côté du gymnase Jean Zay, du 17 au 21 août, et, pour finir, au Plateau Saint-Jean, à proximité du City Stade, du 24 au 28 août.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati