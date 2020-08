La ville de Chalon sur Saône annule finalement le traditionnel forum de rentrée des associations

L'événement qui réunit chaque année plusieurs milliers de participants est tout simplement annulé.

En raison de l’évolution de la situation épidémique et face aux nouvelles recommandations transmises par les autorités sanitaires et gouvernementales, la Ville de Chalon-sur-Saône a décidé d’annuler le Forum de la vie associative et sportive, précédemment fixé au samedi 5 septembre prochain.

En effet, le succès de cette manifestation, qui a accueilli plus de 9 000 personnes en 2019, ne permet plus d’appliquer strictement les règles sanitaires ni d’assurer la totale protection du public et des exposants.

Le Maire de Chalon a, par ailleurs, entamé avec les services municipaux une réflexion pour définir dans quelles conditions pourrait être maintenu un maximum d’événements associatifs à petite et moyenne jauges. Il est en effet indispensable que nous arrivions, malgré le contexte épidémique, à maintenir autant que possible notre vie sociale et culturelle.