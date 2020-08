Ambiance festive au Plateau Saint-Jean avec Profit'été

Jeudi, le quartier du Plateau Saint-Jean était à la fête avec Profit'été, une animation proposée dans le cadre des Rendez-vous du Tuk Tuk par la Maison de quartier et le comité des fêtes du Plateau. Plus de détails avec Info Chalon.

La Maison de quartier et le Comité des fêtes du Plateau Saint-Jean invitaient les habitants à suivre la tournée du Tuk Tuk dans le cadre de ses rendez-vous, tout l'été.



Hier, c'était Profit' été qui était dans la Plaine des jeux, à proximité du City Stade, de 15 heures à 21 heures, et en parallèle avec Proxi-Murs, programme proposé par le Service Jeunesse de la Ville à destination des plus jeunes.



Au programme, jeux de société mais aussi des ateliers.



Une initiative validée par les sympathiques membres de l'atelier tricot, Pascale, Bernadette, Danielle et Natacha. Quel beau Casimir vous nous avez fait là, mesdames!



À 19 heures, place à Marcel Louvet et Georges Morin, espiègles membres du Comité de quartier du Plateau Saint-Jean, présidé par Jean-Michel Morandière, également adjoint au maire en charge de la Jeunesse et de la Vie des quartiers. Les deux compères sont connus sous les noms de Marcel la Guéguez' et Jojo la Frite, dans le milieu du barbecue.



Pendant que les habitants du quartier se régalaient de frites, merguez et autres granitas, à 19 heures 30, ils avaient la possibilité d'assiter au concert d'Elina Jones (Soul/Jazz/Funk), chanteuse Lyonnaise, bercée par les voix de Janis Joplin, Tina Turner, Etta James, Aretha Franklin et James Brown, depuis sa tendre enfance.



Et, à peine la nuit tombée, les familles étaient conviées à la Plaine des jeux pour assiter à la projection de «Le Roi Lion» (2019) de Jon Favreau, à 21 heures 30, dans le cadre de la dernière séance de Ciné sous les étoiles 2020.



Saluons, au passage, Anne Laure Miller, directrice de la Maison de quartier du Plateau et les autres membres du Comité de quartier, Martine Morin, Stéphane Lemarier, Didier et Évelyne Guillemin, Anaïs El Meheres, Nicolas Guinot, Yoann Bougaut et Christophe Vaginet, pour l'accueil, leur gentillesse et leur grande disponibilité.



Profit' été se terminait aujourd'hui, vendredi 28 août, avec un spectacle de feu, à 20 heures.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati