La sélection de Miss Bourgogne 2020 reçue par la municipalité de Chalon-sur-Saône

Une élection Miss Bourgogne qui aura lieu, cette année à Chalon-sur-Saône, le 3 octobre 2020 à la salle Marcel Sembat !

Ce lundi soir, aux alentours de 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie, se déroulait la cérémonie de réception de la sélection Miss Bourgogne 2020 dont l’élection se déroulera à Chalon-sur-Saône.

Sur place, Gilles Platret, Maire de la ville, assisté de nombreux élus participait à cet événement en accueillant 14 jeunes femmes accompagnées par Sophie Diry, ‘Miss Bourgogne 2019’ et Yves Roger, Vice-Président, chargé de communication et du Comité Miss Bourgogne rattaché à l’organisation Miss France.

Cette année, 3 candidates pour la Saône et Loire : Célya Blé-Vernaton 18 ans (Virey-le Grand), Fanta Kida 22 ans (Chalon-sur-Saône), Lou-Anne Lorphelin 23 ans (Chalon-sur-Saône) ; 6 candidates pour la Côte d’Or : Chloé David 18 ans (Dijon), Faustine De Biasi 19 ans (Auxonne), Fantine Gaillard 19 ans (Merceuil), Maud Garnier 23 ans (Talant), Carla Georges 19 ans (Dijon), Clara Servonnet 20 ans (Talant) ; 2 candidates pour l’Yonne : Léana Berthery 19 ans (Sarry), Lyne Salis 20 ans (Châtel Censoir) ; 3 candidates pour la Nièvre : Carla Lion 18 ans (Chevenon), Marion Melaine 20 ans (Nevers) et Sara Tamizet 21 ans (Arieuf).

La cérémonie a commençé par la présentation de toutes les candidates, par Sophie Diry .

S’en suivait l’allocution de Gilles Platret qui déclarait : « Merci à vous mesdemoiselles, d’accepter ce challenge. J’espère très sincèrement que dans cette époque très compliquée que nous vivons, on n’ira pas un jour jusqu’à la suppression de cet événement que nous attendons et que je revendique comme tel et que la ville de Chalon à l’honneur de recevoir une année supplémentaire. Il faut que chacun mesure à quel point le rôle qui est le vôtre n’est pas celui d’un soir, celui de l’élection car c’est celui de toute une année, un vrai engagement sur le terrain et vous en savez quelque chose. C’est un engagement permanent pour que vous soyez les ambassadrices de votre Région […] Il faut beaucoup de courage pour se présenter et je veux souligner votre engagement parce qu’il est sincère, spontané mais aussi beaucoup travaillé […] Cette année la crise sanitaire va nous amener à réviser le mode opératoire de cette soirée ! On va y arriver même s’il y aura moins de public que d’habitude, l’événement sera néanmoins largement relayé via les réseaux sociaux comme Youtube et les votes par SMS […] Je remercie le Comité Miss Bourgogne de cet investissement et de la proposition que vous nous avez faite de revenir à Chalon-sur-Saône, sachez que vous êtes ici chez vous. Quant à vous mesdemoiselles, je vous souhaite bonne chance et sachez que vous êtes l’expression de la vie, je vous le dis et vous en remercie du fond du cœur alors merci à vous ! ».

Une soirée qui se terminait par un petit pot de l’amitié.

(Mentionnons que les candidates de la sélection Miss bourgogne ont accepté d’ôter le port du masque le temps des photographies!)

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B