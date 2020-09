Le gala de l’équipe spéciale des sapeurs pompiers du Rhône reporté en 2021

L’équipe spéciale des sapeurs pompiers du Rhône aurait dû se produire ce dimanche 20 septembre à 16 heures au Colisée à l’invitation de l’association Un avion, un enfant, un rêve. En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 les organisateurs ont décidé en concertation avec les autorités compétentes de reporter le gala en 2021 et plus précisément au dimanche 12 septembre. Il faudra donc attendre un an avant de revoir les magnifiques gymnastes rhodaniens dans le temple du basket chalonnais.

G.H.T.