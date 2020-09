Trophée Seniors de Chalon :  le Covid-19 n’a pas arrêté les golfeurs

Sur un parcours reverdi par les pluies des jours précédents une quarantaine de golfeurs venus de toute la région, s’est affrontée deux jours durant à la recherche d’une victoire au Trophée Seniors de Chalon.

Le second Trophée Seniors de Chalon était inscrit bien avant le début de l’épidémie de Covid-19 au calendrier 2020 du Golf de la Roseraie. Contrairement à d’autres épreuves, il a été maintenu et s’est déroulé jeudi et vendredi dernier. Rassemblant quarante-trois joueurs venus de toute la région.

L’an passé, soixante-huit golfeurs avaient été en lice sur le parcours de Saint-Nicolas. « On est un peu déçus. On aurait aimé atteindre la barre des cinquante. Mais vu les circonstances, ce n’est déjà pas si mal » a confié à Info Chalon le manager du Golf Eric Morin. Parmi les quarante-trois joueurs on notait la présence de représentants d’Avoise, du Beaujolais, de Beaune Levernois, de Besançon, de Bourg-en-Bresse, de Chailly, de Dijon Bourgogne, de Quétigny, du Senonais, et du Val de Sorne.

Des mesures sanitaires très strictes

En cette période pas comme les autres que nous vivons depuis mars les participants ont dû se plier à des mesures sanitaires très strictes. C’est ainsi que le starter Jean-Michel Moraschini veillait à ce que chaque joueur présente au départ un flacon de gel hydroalcoolique et un masque. Un premier manquement à ces règles pouvait entraîner un avertissement, un deuxième deux points de pénalité et un troisième une exclusion définitive. « Il n’y a pas eu de problèmes. Nous avions à faire à de vrais compétiteurs, qui connaissent parfaitement les consignes et qui savent s’adapter aux circonstances » nous a indiqué Eric Morin.

Les favoris l’emportent

Sur un plan sportif, il n’y pas eu de surprises. Aussi bien chez les dames que chez les messieurs le favori l’a emporté. Déjà victorieuse en 2019, Nicole Viala a récidivé cette année. En tête à l’issue de la première journée, la Lyonnaise s’est largement imposée face à la Montchaninoise Motoko Favre-Matsui. Troisième après le 1er tour, la Chalonnaise Martine Dubreuil n’a pas pu conserver sa place sur le podium et termine quatrième juste derrière une autre Montchaninoise Marie-Hélène Desmurger.

Vainqueur en 2019, Kim N’Guyen ne défendait pas son titre cette année. La victoire est revenue à son coéquipier d’Avoise Alain Desmurger, deuxième la saison dernière. Lequel n’a eu aucun mal à prendre le meilleur sur son principal adversaire, le Bisontin Stéphane Féral. Le Montchaninois a profité de la défaillance du golfeur du Doubs dans la 2e manche pour gagner sans être véritablement inquiété. Crédité d’un score de 76 le jeudi, le Chalonnais Philippe Marc, à l’image de Martine Dubreuil, n’a pas pu rester sur la petite marche du podium. Finissant à une honorable huitième place après avoir connu des difficultés le vendredi, avec notamment trois double bogeys.

La compétition, ouverte aux joueurs ayant un index inférieur à 30, était arbitrée par Jean-Claude Bacque-Mouret et Renaud Boucharlat.

Résultats

Dames : 1. Nicole Viala (Auvergne-Rhône-Alpes) 156, 2. Motoko Favre-Matsui (Avoise) 162... 4. Martine Dubreuil (Chalon) 168.

Messieurs : 1. Alain Desmurger (Avoise) 148, 2. Stéphane Feral (Besançon) 155, 3. Emile Renia (Chailly) 157... 8. Philippe Marc (Chalon) 161... 10. Philippe Landrot (Chalon) 166... 12. Joseph Maglione (Chalon) 168... 18. Alain Wavrant (Chalon) 178... 20. Philippe Tremeaux (Chalon) 181.

Gabriel-Henri THEULOT