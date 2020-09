Musique Pluriel ou l’Art musical à la portée de tous les âges

Pas facile dans le contexte actuel de remettre en route l’Art du chant et de la Musique en général pour des associations de chant choral comme Musique Pluriel et pourtant l’association offre un choix pour tous les âges.

Les conditions sanitaires imposées actuellement modifient le fonctionnement et le programme de travail; l’annulation du Forum des associations ou Musique Pluriel pouvait se présenter et aussi recruter des adhérents, ces deux facteurs ont porté réflexion au sein du bureau de l’association chalonnaise Musique Pluriel, laquelle a fait part à la Presse de son organisation pour la circonstance.

Il a appartenu à Michel Hubert, président en exercice, de donner les grandes lignes de cette nouvelle saison 2020-2021 qui, si elle garde le fondement du travail de l’association réfléchit à des nouveautés.

Le contenu de Musique Pluriel

Crée en 1985, l’association est donc dans sa 35e année d’activité et forte de son bureau Directeur, d’une centaine d’adhérents amateurs, d’une équipe d’une dizaine d’enseignants professionnels permettant la pratique du chant et de la musique dans quatre ateliers, placé sous la direction artistique de Marie Fraschina, pour cette nouvelle saison, en remplacement de Barbara Trojani qui s’est mise en disponibilité pour deux ans :

- « Les Ateliers Vocaux » dirigés par Marie Fraschina et Catherine Faure auront lieu le lundi soir et mardi soir à l’école Maurice Cortot de Chalon-sur-Saône ( hors vacances scolaires)

- « L’Autre Atelier » a pour but d’initier au chant polyphonique, de faire pratiquer le chant choral sans trop d’investissement personnel. Cet atelier est dirigé par Robin Limoges sous forme de petits groupes d’une dizaine de personnes, pour ce premier trimestre de la saison et dans le respect du protocole sanitaire.

- « Récréassons » est un atelier d’éveil musical pour les petits de 3 à 7 ans qui travaillent par groupes en fonction de leur âge. Les séances permettent aux enfants de pratiquer de façon ludique en favorisant l’écoute, le désir de communication, l’imagination, le sens de la construction musicale et le rythme. Un atelier confié à Raphaëlle Perigois et dont les séances ont lieu le mercredi matin à l’école élémentaire Maurice Cortot.

« Zikado » est un atelier pour les jeunes de 7 à 16 ans, répartis en deux groupes sur la base d’un défi : monter un répertoire en quelques jours et le présenter en concert. Ceci sous forme de stages dont le premier aura lieu durant les vacances de Toussaint, sur 4 jours du lundi 19 au jeudi 22 octobre 2020. Stages animés par Anna Depinoy et Anna Sitbon.

Comment et qui peut contacter l’association

Pour rejoindre l’association rien de plus simple : pour les enfants, les adolescents comme pour les adultes la règle n’est pas compliquée, il suffit tout simplement d’avoir envie de chanter et de s’exprimer dans la Musique même si la connaissance de sa lecture est inconnue.

Une manière simple et l’on peut dire efficace de venir découvrir cette Musique d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui et de l’exprimer avec le plaisir que peut procurer le chant et l’expression qui en est donnée, mais aussi d’aller vers l’extérieur pour faire aimer à d’autres ce travail musical en commun. pour preuve par exemple, outre les différents concerts donnés, la réalisation du camion « Rapido » qui livrait des chansons à domicile.

Une originalité qui devrait en appeler une autre en 2021, dans les cadre des 35 ans d’existence, avec un projet bucolique autour du vélo et de sa mobilité. Ne doutons pas que la mise en scène de ce projet devrait permettre une attirance dont nous reparlerons plus en détail dès que celui-ci sera mis en place avec ses répétitions.

JC Reynaud

Coordonnées pour l’ensemble des activités de Musique Pluriel

Pour s’inscrire ou se faire connaitre, il suffit de :

téléphoner au 09 80 65 63 71

par mail : [email protected]

ou aller sur le site : www. musiquepluriel.fr