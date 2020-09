Franc succès du défilé organisé par l’association 3C, place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône

Un défilé qui a séduit bon nombre de spectateurs présents. Le photoreportage d'infochalon.com

Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur suite à la Covid 19 ainsi que le cahier des Charges de la Municipalité, l'association des commerçants du centre-ville, les "3C", dirigée par Stéphane Duplessis, assisté de tous les membres du bureau et certains adhérents avaient organisé un défilé de mode, le jeudi 10 septembre à partir de 19 h 30, Place Saint Vincent (devant la cathédrale).

Ce défilé qui était accompagné par l’excellent groupe de musique « Aelendir » aux influences hits 80/90 de rock et composé de Jérôme Celsi (Guitars), Emmannuel Demory (bass), Christophe Lescure (Drum) et Sébastien Jobey (vocals), a su parfaitement animé la soirée.

En fin de défilé une animation avait été organisée également par les motards Harley Davidson !

Cet événement a rencontré un énorme succès et à séduit l’ensemble des participants, tout comme le public venu très nombreux.

Lors de cette soirée on notait la présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5ème Adjoint, en charge de la relance du commerce et de l’animation et de Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver les tenues présentées au public ainsi que les accessoires, bijoux et décoration auprès des commerces ayant participé à l’événement:

Pour la mode : ‘Bar à jeans’ ( 15 rue Général Leclerc ) - ‘Baboüsh’ ( 17 rue au change ) - ‘Selmana’ ( 30 Grande Rue ) - ‘Superdry’ ( 6 rue du Chatelet ) - ‘Place des Sneakers’ ( 17 rue du Chatelet ) - ‘Eden Park’ ( 10 rue du Chatelet) - RougeGorge Lingerie ( 61 Grande Rue ) - ‘Noces blanches’ ( 4 quai des Messageries ) et ‘Océali’ (1 et 24 Grande Rue).

Pour les accessoires (chaussures) : ‘San Marina’ (11 Grande Rue) et ‘P’tites Grolles’ (39 rue aux Fèvres)

Pour les bijoux et accessoires maroquineries : ‘Kalao’ (20 Grande Rue).

Pour la décoration : ‘La Cabane’ (26 rue du Chatelet), ‘Iki Hana’ (fleuriste 24 rue aux Fèvres) et ‘Un Eté à la Campagne’ (Fleuriste 7 rue du Pont).

Pour la coiffure des mannequins : Salons ‘Digital coiffure’ (4 rue du Pont) et Yséal Salon & Coiffure (27 rue du Chatelet)

Retour sur la présentation successive du défilé par magasin :

‘Bar à jeans’

RougeGorge Lingerie

‘Baboüsh’

‘Océali’

‘Superdry’

‘Place des Sneakers’

‘Selmana’

‘Bar à jeans’

‘Eden Park’

‘Océali’

‘Baboüsh’

‘Place des Sneakers’

RougeGorge Lingerie

‘Eden Park’

‘Noces blanches’

Clin d’œil à l’équipe 3C qui a monté le défilé : Anne-lise, Lysiane et Nelly

A l’animation femme Harley Davidson

Et homme Harley Davidson

Au duo de présentateur de la soirée Stéphane (Opticien 2 Grande Rue) et Céline (Magasin Cocoon 22 rue du chatelet).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B