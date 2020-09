En cette rentrée, le thème de travail de l’équipe vivaservices Chalon/Saône : « Mieux communiquer pour mieux collaborer et performer en équipe » afin que tout le monde soit gagnant !

Les objectifs de ces 4 journées de formation, suivies par les collaborateurs vivaservices Chalon/Saône sur 1 mois et demi, sont de créer ou entretenir l’unité de l’équipe, l’homogénéité des prestations et une marque employeur.

Le but étant de développer une relation gagnant/gagnant/gagnant.

Gagnant pour les intervenants qui œuvrent au quotidien dans une société en pleine croissance et soucieuse de leurs conditions de travail.

Gagnant pour nos clients qui bénéficient d’une qualité de service grâce à des interlocuteurs à l’écoute et des intervenants fiables et compétents.

Gagnant pour l’entreprise qui fidélise ses clients et ses salariés.

Cette formation est dispensée par JRH conseil qui a conçu un programme sur-mesure à partir des objectifs définis par l’entreprise.

« C’était le moment idéal pour sceller certaines bases car notre activité est en plein développement, nous accueillons plusieurs nouveaux intervenants et une nouvelle personne, Amélie TERRIER, associée à la gestion de l’entreprise. Après 15 ans de postes à responsabilité dans deux structures petite enfance, cette dernière va, entre autres, prendre en charge l’activité garde d’enfants. Cette formation nous permet donc également d’accompagner l’équipe dans ce changement et, plus globalement, repenser nos pratiques. » Virginie TERRIER- Directrice

« Cette formation m'amène à une introspection. Il n'est pas facile de s'ouvrir, de formuler sa personnalité mais avec comme guide une formatrice aguerrie le chemin devient plus accessible…

De là je prends conscience de mes points positifs (ponctualité, confidentialité, respect...) et des points que je dois améliorer (organisation de ma journée de travail, parler de façon positive, je dois me faire confiance.)

Cette formation me permet également de réaliser que je ne suis pas isolée dans mon entreprise, que j'ai une hiérarchie à l'écoute, des collègues qui rencontrent parfois des difficultés dans leur travail et de là une complicité et un lien se tissent entre nous. La journée que nous avons passée ensemble m'a beaucoup apporté sur le relationnel avec cette équipe que je découvre sous un autre angle d'’où l'ouverture aux autres qui ne peut qu'être un enrichissement.

J'ai beaucoup aimé l'idée chaque jour (même si parfois j'ai oublié) d'envoyer une pensée positive, une image de bien-être à l'une de mes collègues. » Maryse GANDREAU, Intervenante garde d’enfants.







