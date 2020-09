Top départ de la 5ème édition du Grand Brok'n Roll à l'Abattoir

Ce dimanche, pour l'ouverture de la saison intra muros, la brillante et motivée équipe de bénévoles de La Péniche a concocté une journée de retrouvailles avec un vide-grenier, des animations pour petits et grands, et des concerts. Évidemment, il y aura de quoi sustenter les affamés et les assoiffés! Plus de détails sur Info Chalon.

Ce dimanche 20 septembre, sur le site de l'Abattoir, 52 Quai Saint-Cosme, à Chalon-sur-Saône, ça va déménager!



L'équipe des bénévoles de la Péniche vous donnent rendez-vous pour la 5ème édition du Grand Brok'n Roll, une journée placée sus le signe des retrouvailles, de 10 heures à 17 heures.



Au programme de cette journée qui marque l'ouverture de la saison intra muros : le vide-grenier pour celles et ceux qui ont fait du tri pendant le confinement, des animations pour petits et grands, et des concerts pour les amoureux de la musique.



Pas de panique, il y aura de quoi sustenter les affamés et les assoiffés!



Parmi les temps forts de la journée :



► de 10 heures à 13 heures : «Labo»

Performance d'improvisation musiques électroniques à 8 mains.

► 10 heures 30 : Spectacle «Quand j'étais grande» par la compagnie @Le Triangle à Bascule



«Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve»

Antoine de Saint-Exupéry



Est-ce que si on croit très fort à nos rêves ils se réalisent ?

Une voyageuse, valise à la main et barda sur le dos arrive. Où va-t-elle? D’où vient- elle? Finalement peu importe. Elle est là, et elle rêve à quand elle était grande... Quand j'étais grande parle donc des rêves. De nos rêves. De ceux qui nous habitent, nous animent, nous emportent, ceux qui nous font briller, vibrer.

Laissez-vous emporter dans l’univers de Quand j’étais grande, où se côtoient théâtre, chansons, musique, claquettes et théâtre d’objet.



Spectacle jeune public de 3 à 6 ans

Durée : 25 minutes

Lieu : La Grande Tuerie.

► 12 heures 30 : «Les Candidats»

Les Candidats (duo guitare / batterie) qui s’attellent au dépoussiérage des yéyés avec l’énergie du Rock’n Roll et un son garage et crispy comme on les aimes.

► 13 heures 30 : «Aria 3000»

Sensuelles, charnelles, le duo Aria 3000 transgresse leur genre pour sublimer vos envies et pulsions les plus profondes. Avant Divas des plus grandes scènes, Aria 3000 se fait Divas cybernétiques et avant-gardistes. Souvenirs du passés ou mélodies incongrues, Aria 3000 se joue des codes. Les vibes, les beats et les effects fleurissent et vous transportent dans une transe exaltante, organique… hédonique.

► 14 heures 15 : «Monkey Business»

La rencontre de trois générations et 5 univers différents a donné naissance à Monkey Business, sur une ligne résolument rock. Nos compos originales sont teintées d'influences diverses, allant des Pixies à Foo Fighters, des Pretenders à The Hives… Avec Tine au chant, Serge et Claude aux guitares, Céline et Jonath’ respectivement basse batterie. En résumé, c’est du rock, ça envoie et vous en met plein les esgourdes!

► 16 heures : «Ferraille»

Ferraille est un groupe originaire de Bourgogne dont la formation a débuté en 2016 dans les locaux de la Péniche à Chalon sur Saône et a poursuivi son chemin morceau après morceau, membre après membre pour devenir un projet Rock Metal et Stoner au touches de Grunge.

Prenez votre masque, obligatoire sur le site pendant l'événement. Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition.

Voilà, vous savez tout! Bon dimanche à l'occasion de cette 5ème édition du Grand Brok'n Roll avec la sympathique équipe des bénévoles de la Péniche!

Adresse :

Cour de l'Abattoir - LaPéniche

52 quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône



Horaires :

10 heures à 17 heures (non-stop).

Renseignements :

Adresse éléctronique (e-mail) : [email protected]

Site Internet : www.lapeniche.org

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati