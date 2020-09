Il y a du nouveau du côté de la microbrasserie MIB à Chalon-sur-Saône

En ce début d'automne, un vent de nouveautés déferle au MIB, la microbrasserie de la Rue de la Citadelle, à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Beaucoup les attendaient : les bouteilles de la microbrasserie Chalonnaise MIB sont arrivées!



«Les bouteilles sont maintenant disponibles à la boutique», nous dit Cyril Bataille, gérant de l'établissement.



Pour le moment, 4 bières sont proposées en bouteille, à la vente:



La Néo, rouge et bleu, comme les pilules!

«Néo est une bière blonde de type Pils. Prenez la pilule bleue, et vous retrouvez la fraîcheur et une amertume douce caractéristique du style. Prenez la pilule rouge et découvrez les vraies saveurs d'une bière brassée avec passion».



La Mitch, avec du rouge, des motifs de flamants roses, de palmiers et évoquant la plage.

«Mitch est une bière blonde de type American Pale Ale. C'est le moment de sortir votre maillot de bain rouge pour déguster cette bière d'été à l'amertume douce et aux arômes délicats de fruits. Laissez la vague de fraîcheur vous envahir».



La Latika, avec un mandala et un éléphant.

«Latika est une bière blonde de type India Pale Ale. L'amertume franche et les arômes fruités de Latika vous feront danser les papilles comme dans un film de Bollywood. Un final spécial pour les amateurs de bières houblonnées».



La Leeloo, avec 5 éléments.

«Leeloo est une bière ambrée de type Amber Lager. La fraîcheur d'une lager, les saveurs caramels du malt, les arômes florales et une belle amertume en fin de bouche ne seraient rien sans un cinquième élément : l'amour du brasseur!»



Il y a aussi la Chalon!



«L'idée était d'avoir une bière estampillée 'CHALON" avec la volonté d'avoir un produit qui définit clairement la ville par sa représentation graphique via les photos. On a essayé le style qui se rapproche le plus des bières fabriquées à Chalon lorsqu'ils existaient des grandes brasseries», explique-t-il.



Avec comme ingrédients, de l'eaun, du malt d'orge, du houblon, du sucre et de la levure, la Chalon s'inscrit dans la même continuité historique.



«C'est dans l'optique de renouer avec la tradition de la bière chalonnaise que nous avons créé la Chalon. Une bière du style PILS, fraîche et à l'amertume douce comme on pouvait les déguster au 19ème siècle dans les grandes brasseries du quartier Saint-Cosme», peut-on, d'ailleurs, lire derrière chaque bouteille vendue 3 euros.



«On boucle la boucle, quelque part... on revient à ce qui était fait avant! L'idée de la Chalon est pas forcément de moi, il y a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Avant même que je crée la microbrasserie. Tous les jours, j'ai des Chalonnais de longue date, mais pas seulement, qui me demandent "où est la Chalon?". Preuve que ça commence à se savoir. En tout cas, les clients sont hyper contents», ajoute le jeune homme.



Un souvenir ou un cadeau idéal?



Parce qu'une bière n'est jamais aussi bonne que quand elle est accompagnée d'une bonne boustifaille, MIB vous propose des saucissons (en fonction des arrivages et des disponibilités : herbes, piment d'Espelette, noisettes, nature ou fuet) à 6 euros et des saucissons géants à 11 euros.



L'établissement propose également des produits du GAEC du Grand Coppis de Châtenoy-le-Royal «Délices de nos campagnes», à savoir des rillettes de poulet, de poulet au curry et raisins (190g), des migrelines de poules (190g), des terrines de canard au porto (190g) et des rillettes 100% canard (180g), à 12 euros, la pièce.



D'ailleurs, Cyril donne les drêches de sa microbrasserie à ce GAEC.



Autre nouveauté, «un jeudi sur deux, on fait des soirées quizz».



Le premier en date était sur les années 90 avec plusieurs thèmes comme la télé, le cinéma, le sport, l'histoire, la musique.



«C'est un peu comme un Trivial Pursuit», lance le gérant.



Le prochain quizz aura lieu le 1er octobre et ce sera sur le cinéma.



«J'ai également changé nos horaires. Je me pose la question quant à savoir si je vais pas ouvrir le dimanche matin, notamment pour les bouteilles, je fais un essai ces week-ends», poursuit Cyril qui aimerait bien proposé, de la restauration pour accompagner ses bières, les vendredis.



Dernier point, et non des moindres, «la bière blanche devrait bientôt revenir».



Avis aux amateurs!



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Adresse :

MIB

23, Rue de la Citadelle

71100 Chalon-sur-Saône

Contact :

Page Facebook : Brasserie MIB

Site Internet : https://brasserie-mib.fr/

Horaires :

De mercredi à samedi de 14 heures à 22 heures

Dimanche de 10 heures à 12 heures 30

Fermé lundi et mardi.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati