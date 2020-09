L'ACDSB organisait une collecte de sang au Clos Bourguignon

Mercredi après-midi, l'Amicale de Chalon-sur-Saône pour le don du sang bénévole (ACDSB) organisait une collecte au Clos Bourguignon. 40 donneurs ont répondu présents. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mercredi 23 septembre, de 15 heures 30 à 19 heures 30, l'Amicale de Chalon-sur-Saône pour le don du sang bénévole (ACDSB) organisait une collecte, au Clos Bourguignon, répondant à l'appel de l'Établissement français du sang (EFS) appelle à donner son sang alors que les réserves baissent, en raison des impacts du COVID-19, et que la reprise de l'activité hospitalière est très soutenue.



La situation est «extrêmement inquiétante», alertait, Jean-Pierre Guittard, président de l'ACDSB, qui appellait à donner son sang «d'urgence».



En effet, les réserves baissent tellement que le seuil des 82 000 poches de globules rouges en réserve est atteint alors qu'il faut au moins 100 000 poches pour avoir un niveau de réserve permettant de disposer de suffisamment de sang de chaque groupe sanguin dans tous les hôpitaux.



La durée de vie des produits sanguins comme les globules rouges est limitée (42 jours).



«Si la situation ne s'améliore pas (..) il sera difficile de prendre en charge correctement les patients» explique François Toujas, président de l'EFS, qui précisait que la collecte mobile, en particulier en entreprise, représente 80 % des dons de sang.



Or, depuis le mois de mars, les entreprises et universités n'accueillent presque plus de collectes de sang, conséquence logique de la pandémie.



«C'est une situation inédite et nous craignons pour l'avenir», s'inquiète Christian Maison, le trésorier de l'ACDSB.



L'ACDSB compte 18 bénévoles à Chalon-sur-Saône, dont 6 présents, ce mercredi.



Lors de cette collecte, toutes les précautions ont été prises pour éviter les risques de transmission du coronavirus (port du masque obligatoire pour tous, distanciation physique et hygiène renforcées).



40 personnes ont répondu présent afin de procéder à un don.



«La collecte est toujours en baisse mais un mieux par rapport aux collectes précédentes», précise le président de l'association.



Prochaine collecte organisée par l'ACDSB à Chalon-sur-Saône, le 23 novembre, au Clos Bourguignon.



Partagez votre pouvoir, donnez votre sang!



Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l'appli Don de sang.



