Le projet d'aménagement du Quai Gambetta dévoilé en avant-première aux riverains

Une réunion d'information à destination des riverains concernés sur le projet d'aménagement du Quai Gambetta se tenait, mercredi, en début de soirée, au Studio 70. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 23 septembre, à 19 heures, au Studio 70, la municipalité de Chalon-sur-Saône tenait une réunion d'information sur l'aménagement du Quai Gambetta.



Ce projet s'inscrit dans la continuité des des aménagements du Quai des Messageries et dans la volonté du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, de renforcer le lien entre notre ville et la Saône.



Les enjeux sont une réorganisation du stationnement, des nouveaux usages et une voirie apaisés et de redonner une identité au Quai Gambetta ainsi qu'à l'Esplanade de la Légion d'Honneur qui en avait bien besoin.



Concernant le stationnement, le réaménagement permettra la création de 118 places permanentes (134 hors période touristique) ainsi que 2 places pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et un arrêt minute devant l'Hôtel.



Du côté du Square, un kiosque pour de la petite restauration, des jeux pour les enfants de 6 à 12 ans et des toilettes publiques seront créés. Au niveau de l'Esplanade de la Légion d'Honneur, il est question d'un revêtement de sol perméable, de la plantation de 3 tilleuls (Tilia cordata), d'une signalétique et de brumisation. Le secteur de Saint-Jean-de-Maizel n'est pas en reste avec le déplacement du mur de soutènment, l'installation de nouvelles serrureries et la plantation de 5 merisiers à fleurs doubles (Prunus avium plena), 2 érables champêtres (Acer campestre) et d'un érable trident (Acer buergerianum).



Les travaux d'aménagement auront lieu de février 2021 à octobre 2022 et nécessiteront la fermeture du Quai Gambetta pendant 3 semaines — pour le rabotage, la traversée, la mise à niveau et les enrobés de la route —, la fermeture de la Place Saint-Jean-de-Maizel, pendant 2 mois, pour la réfection du mur de soutènement et la circulation sur le Quai Gambetta ne sera possible que dans un seul sens, pendant toute la durée des travaux. Toutefois, le cheminement piétons sera maintenu tout au long de ces mêmes travaux.



Le coût de l'opération est estimée à 3 950 000 euros. Pour ce faire, la municipalité de Chalon-sur-Saône a sollicité l'État via le Fonds de soutien à l'investissement local (DFSIL) 2019, l'Union Européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté.



Cette réunion était organisée dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire). Afin de limiter le nombre de personnes présentes dans la salle, seuls les riverains, quelques élus et acteurs du projet d'aménagement en ont été avisés.



Étaient notamment présents, Françoise Chainard, adjointe au maire en charge de l'espace public, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Joël Lefevre, ex-adjoint en charge de l'espace public et conseiller en aménagement et la construction, Alexandre Dutel, représentant l'agence Axe Saône (architecture et paysage) et Michel Chevalier, responsable du service ingénierie et infrastructures de la mairie de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.

(Crédits pour les visuels : © La Graine Studio)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati