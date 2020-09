Comme un parfum de Tunisie sur l'Avenue de Paris avec «Le Jasmin»

Côté restauration, l'Avenue de Paris compte une nouvelle adresse : «Le Jasmin», un établissement spécialisé dans la cuisine tunisienne, maghrébine et orientale. Plus de détails avec info Chalon.

Le Pays du Jasmin, c'est par cette jolie périphrase que l'on désigne le plus petit état d'Afrique du Nord, la Tunisie.



Terre gorgée de soleil et imprégnée de tous les événements survenus au cours de sa longue histoire. Du rayonnement de la puissante Carthage à la conquête romaine, l'avènement du christianisme en passant par les invasions vandales, byzantines, arabes, ottomanes, le protectorat français à nos jours, autant de peuples et de cultures qui ont façonné cette contrée méditerranéenne par petites touches et qui rendent, entre huile d'olive et poissons, ses habitants si attachants!



Qui n'a jamais entendu parler de l'hospitalité des Tunisiens?



Loin d'être une légende, cette générosité se traduit dans le quotidien de tous les touristes qui fréquentent les plages de ce pays.



Cette hospitalité et cette générosité, vous pouvez la retrouver à Chalon-sur-Saône, dans le restaurant nouvellement installé sur l'Avenue de Paris, «Le Jasmin».



Ici, vous serez invités à boire un bon thé à la menthe et on vous servira un repas avec le sourire.



Ouvert depuis le 23 juillet dernier, c'est la concrétisation du projet de Jrad Chbel, 41 ans, et de Zohra, sa femme, cuisinière émérite.



À la base, comme nous le confient les gérants, il était question uniquement d'une nouvelle adresse spécialisée dans la pâtisserie orientale mais face aux nombreuses sollicitations, ils ont décidé d'ouvrir un restaurant proposant des plats emblématiques de cette gastronomie aussi inventive que riche en saveurs.



Citons pêle-mêle, quelques uns des plats proposés dans cet établissement : des soupes comme la chorba, des ragoûts, appelés marqa ou morga, des tajines, une myriade de salades réalisées avec des légumes frais, des légumes grillés ou des légumes bouillis voire frits, des briks, sorte d'entrée préparée à partir d'une feuille de pâte très fine (malsuka) faite de farine et de semoule de blé, des keftas, des boulettes de viande hachée mélangées avec des épices ou des oignons ou encore le fricassé, beignet de pâtes à pain frit puis fendu, tartiné d'harissa et farci ou encore la mouloukhiya, un plat fait de corète potagère.



Bien entendu, le couscous trône à la première place des plats proposés mais aussi des plats de poissons, principalement la daurade et le bar.



La liste des dessers proposés étant très longue, il serait bien plus avisé de demander à la maîtresse de maison, Zohra.



Le restaurant propose également brunch, le matin, et goûter, l'après-midi.



Nous pourrions parler pendant longtemps de la variété des plats et des desserts proposés mais le mieux reste encore de pousser la porte du Jasmin!

Adresse :

Le Jasmin

76 Avenue de Paris (en face de la Caserne Carnot)

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9 heures à 22 heures 30.

Contact :

Tél. (portable) : 07.68.58.64.35 / 06.22.01.18.37

Page Facebook : Le Jasmin

Site Internet : https://le-jasmin-restaurant-chalon-sur-saone.eatbu.com/



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati