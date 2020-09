‘Les rendez-vous d’automne’ , Acte 2 ‘le lever’ : ‘Solsikke’ un très beau spectacle sur le handicap

Le photoreportage info-chalon.com

‘Solsikke’ est un spectacle en duo d’une grande tendresse, de douceur, de poésie destinée au jeune public à partir de 5 ans, sur le thème du handicap. Ce spectacle de danse et théâtre vient d’une coproduction du CNAREP et Quelques p’Arts.

L’interprétation magistrale de Marie Chaignier et de Xavier Kim plonge les spectateurs dans l’univers d’une fable dansée racontant nos différences, nos incapacités et en même temps nos rêves mais surtout le désir de vivre, de bouger et de danser pour les personnes en situation de handicap ou en mobilité réduite.

Accompagnés par une bande sonore composée de témoignages d’enfants, autour d’un banc, les deux danseurs nous captivent par leurs acrobaties.

Un spectacle à ne rater sous aucun prétexte !

J.P.B