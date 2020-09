Belle journée de mobilisation pour les collégiens de Jean Vilar et l'opération "Nettoyons la nature"

Vendredi 25, les élèves de Jean Vilar ont participé à l'opération "Nettoyons la nature". Pendant qu'une classe de 6eme et la classe Sécurité défense globale partaient ramasser les déchets vers l'école Pablo Nerruda, deux autres classes nettoyaient l'entrée du collège et le chemin de la Coudre. Si la majorité des déchets ramassés étaient des bouteilles et des emballages alimentaires, ils ont également ramassé une roue de vélo, un bidon d'huile, des objets plastique ...