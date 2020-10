Rentrée annoncée pour l'École Media Art à Chalon sur Saône

À l'occasion de la rentrée, l'École Media Art a reçu la visite d'Agathe Ruga, vice-présidente du Grand Chalon chargée de la Culture. Plus de détails avec Info Chalon.

Fondée en 1820, ce qui en fait la plus ancienne institution de la ville, l'École Média Art du Grand Chalon est un établissement d'enseignement supérieur,accessible via un concours d'entrée, qui délivre deux diplômes : un Diplôme national d(Art option Art, mention Média (Niveau Licence) et un Diplôme d'Enseignement Supérieur en Média et Art, option Art (diplôme d’école, Bac+5).



Le projet de l'EMA repose sur une pédagogie ouverte et individualisée. Depuis une vingtaine d'années, l’équipe de l’école et ses étudiants sont engagés dans des parcours dédiés à la création, en s'appuyant sur l'expertise et la qualité des enseignements dans les arts plastiques et visuels, en particulier dans les domaines de la production de l'image, estampe-gravure, photographie, cinéma, vidéo, mais aussi dans ceux de la fabrication (bois-métal, fabrication additive …), ou encore du graphisme et de l'édition.



Dotée d'une excellente réputation dans le monde des écoles d'art de France et du monde entier, l'EMA forme des créateurs polyvalents et autonomes. Les diplômés travaillent dans la photographie, le graphisme, le cinéma, la scénographie, la médiation culturelle, les métiers de l'image et du son dans le cadre de direction artistique, la publicité ou encore les médias numériques.



Ce lundi, à 14 heures 45, l'École Média Art du Grand Chalon recevait la visite d'Agathe Ruga, vice-présidente du Grand Chalon chargée de la Culture. Cette dernière était accompagnée de Céline Rousseau, directrice de l'EMA du Grand Chalon, qui lui servait de guide à travers les locaux de l'établissement.



La rentrée a été axée sur les nouvelles normes sanitaires.



Cette année 2020-2021, l'EMA accueille 85 élèves, soit une légère augmentation par rapport à 2019-2020 où l'établissement comptait 80 élèves. Actuellement, 80 personnes fréquentent les ateliers de pratique amateur PRAXIS.



«Vous voyez, ça démarre depuis une semaine. Traditionnellement, PRAXIS, il y a un évènement de fin d'année, au mois de décembre, dans l'école. On l'imagine pas dans l'école actuellement donc on réfléchit sur d'autres formes», précise Céline Rousseau.



Notons que, cette année, initialement prévus pour avril, les masters vont être reportés en juin-juillet.



Le partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon est maintenu avec, entre autres, Les Mondes Visuels, du 16 au 17 octobre, une date à retenir. Un évènement qui renforce la volonté de synergie entre le Conservatoire et l'EMA.



L'EMA est fonctionnelle depuis 1822.



«C'est la même année que la photographie! On espère qu'il y aura un bicencentaire en 2022», indique, à ce sujet, la directrice.



À partir de la semaine prochaine, 6 artistes en résidence seront accueillis à l'EMA, ils participeront aux activités Post-diplôme.



Cette année, en raison de la crise sanitaire, l'EMA du Grand Chalon n'a pas fait de voyages.



«C'est vrai que c'est une rentrée particulière et le but, pour nous, c'est de retrouver la routine, de reprendre les ateliers», poursuit Céline Rousseau, «c'est le message aux étudiants : bienvenue dans vos ateliers!».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati