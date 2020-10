Le fleuron du Tennis Club Chalonnais récompensé lundi par l'OMS

Le clin d'œil d'Info Chalon à Alix Rios.

C'est flanquée de Thierry Thévenet, président de l'OMS, et de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, qu'Alix Rios nous présente fièrement son diplôme dans la catégorie Espoir, à l'occasion de la cérémonie de l'OMS en l'honneur des sportifs de haut niveau, qui avait lieu, lundi 28 septembre, à 18 heures.



Cette récompense, la jeune tenniswoman, âgée de 11 ans, la mérite amplement!



Le même jour, elle était finaliste, lors tournoi jeunes 15/16 ans de Marguerittes (Gard) avant de s'incliner face à Carla Guasch (15 /1). Deux jours avant, elle était championne de Saône-et-Loire des 13/14 ans, une compétition organisée par Pascal Busseret, président du comité départemental, et qui avait lieu à Chalon-sur-Saône, après fini victorieuse face Blandine Fèvre du Tennis Club Saint-Remy (6/0-6/1), qui s'est battue avec mérite jusqu'au bout.



Le 27 août, Alix remportait le Tournoi international des Sylphides (Open 12) à Nancy Forêt de Haye et en juillet, dans le cadre du suivi mis en place par la Direction Technique Nationale, elle a été invitée pour un stage national d'entraînement d'une semaine au CREPS à Boulouris-sur-mer (Var). Ce stage était organisé et encadré par Jean-Luc Cotard, responsable des meilleures jeunes de la catégorie 2009, et Jean-Marc Duboscq, le coordinateur national de l'entraînement physique.



Décidemment, la petite licenciée du Tennis Club Chalonnais n'a pas fini de nous épater!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati