Théâtre : 'Désobéir' de Julie Berès à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Entre rage et humour, théâtre et hip-hop, ce spectacle sur le poids de l’héritage dessine parfaitement bien ce furieux désir d’arracher sa liberté et de trouver, enfin, sa propre identité.