Kaylia et Many se sont dit «Oui» pour la vie

Ils sont jeunes et beaux, Kaylia Achard et Many Balland ont uni leurs destinées, mardi 6 octobre. Baignant dans l'amour que leur portent leurs familles et leurs proches, le couple a déjà tous les atouts pour fonder une grande et heureuse famille. Plus de détails avec Info Chalon.