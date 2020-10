MARCHES CHALON - L'Appel auprès de la mairie des commerçants du marché de Chalon resté sans réponses

A la mi-septembre, les commerçants du marché de Chalon sur Saône ont lancé une pétition face à l'absence de réponse de la mairie, réclamant "le retour à la normale sur le marché".

Après avoir été violemment frappés par le confinement lié au COVID, les commerçants du marché ont su activer leurs propres réseaux pour se sortir la tête de l'eau, quand on connaît les conditions imposées mais la situation est loin d'être apaisée pour toute cette catégorie de commerçants. Un courrier a été adressé à Gilles Platret le 12 septembre dernier, saluant "l'aération du marché" afin de respecter les gestes barrières. Ils ont souhaité faire part de leur étonnement, "nous ne comprenons pas que le marché n'ait pas repris sa disposition initiale, avec le port du masque". Nombre d'entre eux ont signé le courrier donné en mairie, rappelant "que le chiffre d'affaire a baissé de 50 % notamment pour ceux déplacés Place Saint Vincent". La pétition souligne également "que les jours de marché, de nombreux commerces ont profité de notre absence pour installer terrasses et autres déballages divers allant à l'encontre du souhait d'aérer cette zone marchande puisqu'occupée par d'autres commerces et clients".

A ce jour, la demande formulée par les commerçants du marché de Chalon sur Saône est restée sans réponse municipale, selon les commerçants qui ont souhaité nous en informer.

Laurent Guillaumé