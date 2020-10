Au Cellier Saint Vincent, venez déguster une sélection de six rhums proposée par la maison El Dorado

Une dégustation gratuite ouverte à tous, le samedi 17 octobre à partir de 16 heures

Que vous soyez amateurs ou novices, le cellier Saint-Vincent en partenariat avec la maison ‘El Dorado’ vous invite dans son nouveau local situé au 5 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, à une dégustation gratuite parmi 6 rhums sélectionnés.

Rappelons que ‘El Dorado’ est la plus ancienne et dernière distillerie de Guyana (anciennement Guyane Britannique) en activité. Elle possède des alambics de plus de 300 ans d'âge et un des plus grands stocks de rhums. Pour l’occasion, le Cellier vous proposera plusieurs gammes de la distillerie en commençant par le rhum blanc, puis le 5 ans, 8 ans, 12 ans et 15 ans. Lors de cette dégustation, cerise sur le gâteau, nous ouvrirons la cuvée limitée Diamond Port Mourant 2010.

Pour suivre l’actualité du Cellier, rendez-vous sur Facebook et Instagram.

Cellier Saint Vincent- 14, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

