Inauguration en grandes pompes du commerce « Le monde de macaron »

Les élus locaux répondent présents à l’événement. Découvrez le photoreportage d’info-chalon sur l’inauguration !

Jeudi soir, à partir de 18 heures, se déroulait l’inauguration du salon de thé ‘Le Monde du Macaron’ situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône. Sur place Daniel et Pascal, les gérants du magasin ont proposé aux autorités locales venues en nombre, une visite guidée et commentée de leur établissement ; Dans cet établissement très bien agencé où la décoration est soignée, où il vous est proposé : des macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, thés, cafés, chocolats, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces… ainsi que diverses gourmandises.

Ainsi sur place, on notait la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, Adjoint au Maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, Adjointe en charge de la culture, John Guigue, Adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Évelyne Lefebvre, Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, d’Emmanuelle Dupuit, Conseillère communautaire, Déléguée au développement de la vie étudiante, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Serge Rosinoff, Conseiller Municipal, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Véronique Avon, conseillère Municipal, Déléguée à l’animation commerciale, Paul Thébault, Conseiller Municipal, Délégué du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité… quelques commerçants et des chalonnais.

A cette occasion Sébastien Martin confiait à info-chalon : « Le Grand Chalon a mis en place un dispositif pour aider celles et ceux qui reprennent ou qui créé un commerce en centre ville et également pour celles et ceux qui ont déjà un commerce existant et qui font des travaux de rénovation importants. Cette aide, elle porte sur les travaux qui sont à réaliser quand vous créez mais aussi quand vous reprenez ou quand vous transformez votre commerce. Cette aide peut atteindre le montant de 7 500 euros apportée par le Grand Chalon. Ici, c’est un des commerces chalonnais qui a bénéficié de ce dispositif, c'est-à-dire 7 500 euros ! ».

Le photoreportage info-chalon

J.P.B