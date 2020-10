Golf : Coupe Domaine Charbonnaud , les golfeurs jouent pour une bonne cause

Quand le golf s’associe au monde caritatif... Inscrite au dernier moment au calendrier 2020, la coupe Domaine Charbonnaud était organisée en faveur de l’association « Spirit of Josette ».

« Aujourd’hui le mot golfeur rime avec cœur ». Des paroles prononcées par Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, lors de la remise des prix de la coupe Domaine Charbonnaud, qui s’est déroulé dimanche dernier sur le parcours de Saint-Nicolas. A l’occasion de l’une des dernières compétitions de la saison 2020, les golfeurs chalonnais ont en effet joué non seulement pour leur plaisir mais également pour une belle cause. Celle de l’association « Spirit of Josette », dont l’un des membres est Benoît Charbonnaud, le dynamique patron du domaine éponyme.

La fabrication d’un fauteuil spécial

« Spirit of Josette » est une jeune association qui s’est fixé comme objectif la fabrication puis le prêt, ou la location à très bas coût, de fauteuils pouvant être poussés par un coureur à pied, en compétition ou en simple balade, ou tractés par un vélo. Permettant ainsi à des personnes handicapées moteur, prisonnières de leur corps, de sortir quelques instants de cet état.

Vice-président de « Spirit of Josette », José Utiel, lui-même atteint de la maladie de Charcot depuis 2013, était présent à la remise des prix en compagnie de Lucile Badet, responsable de la communication, ainsi que de Nathalie Maka, présidente « des enfants de la S.L.A.F. (Sclérose Latérale Amyotrophique Familiale) », partenaire de l’association, et de Mathieu Raynal et Philippe Duverne, deux licenciés de « Courir Moroges », l’association sportive de trail running en Côte Chalonnaise, également toujours aux côtés de « Spirit of Josette ».

Un chèque de 350 €

Avant de proclamer les résultats, Eric Morin a eu le plaisir de remettre un chèque de 350 € à Benoît Charbonnaud. Un montant correspondant aux droits de jeu et à la somme récoltée au trou n°17. Celles et ceux qui tombaient dans le bunker versaient en effet 1 € symbolique en rendant leur carte. Mais obtenaient aussi le droit de participer à un tirage au sort doté par le pro Laurent Seinger, le Golf du Château d’Avoise, la librairie La Fontaine aux Canards, et le Domaine Charbonnaud... Et, comme c’était pour une bonne cause, ils furent nombreux à tâter le sable. La coupe Domaine Charbonnaud, disputée en scramble à 2, a rassemblé au total 68 participants représentant non seulement le Golf de la Roseraie mais aussi ceux d’Avoise et de Méribel. Une belle participation en cette période de l’année et eu égard au temps menaçant.

Loïc Couvet et Arnaud Vitton vainqueurs Elle figurait parmi les équipes favorites et elle a pleinement justifié les pronostics. La formation composée de Loïc Couvet et d’Arnaud Vitton a devancé le duo constitué de Gérard Cour et de Philippe Landrot en dépit d’un double bogey au trou n°4. Quatre birdies aux trous n°1 ,6, 11 et 16, lui a suffi pour s’assurer un avantage définitif. A noter qu’une épreuve sur 9 trous était spécialement organisée pour les cartes vertes (c’est-à-dire les nouveaux joueurs) et qu’elle a vu le succès de la paire familial formée de Thibault et Michel Morey.

Les résultats

Brut : 1. Loïc Couvet (Chalon) - Arnaud Vitton (Chalon) 35, 2. Gérard Cour - Philippe Landrot (Chalon) 34.

Net : 1. José Vilas (Chalon) - Stéphane Guillot (Bourgogne-Franche-Comté) 44, 2. Loïc Couvet (Chalon) - Arnaud Vitton (Chalon) 41, 3. Michel Pernin (Chalon) - Jean-Pierre Vitton (Chalon) 40, 4. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Alain Perrault (Chalon) 39, 5. Michel Achard (Chalon) - Joseph Rothmuller (Chalon) 38, 6. Yann Morland (Chalon) - Sylvain Fourneret (Chalon) 38, 7. Gérard Cour - Philippe Landrot (Chalon) 38, 8. Maxime Besse (Avoise) - Patrick Diolot (Chalon) 37.

Carte verte : Brut : 1. Thibault Morey (Chalon) - Michel Morey (Chalon) 4.

Gabriel-Henri THEULOT