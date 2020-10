AVIS DE DECES - Madame Renée CARRARO

CHALON-SUR-SAÔNE



Chantal Delorme, sa fille ;

Alain et Sylvie Carraro,

son fils et sa belle-fille ;

Frédéric, Nathalie et Vincent, ses petits-enfants ;

Laura, Mattéo, Axel et Carla ses arrière-petits enfants ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Renée CARRARO



survenu le 15 octobre 2020 à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 21 octobre à quatorze heures quarante-cinq en la salle de cérémonie 115 avenue Boucicaut,

à Chalon-sur-Saône.

Le port du masque est obligatoire.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD, "Villa Thalia" à Saint-Rémy pour sa gentillesse et son dévouement.